Ситуація в зоні АТО зберігає тенденцію до загострення - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною та має тенденцію до подальшого загострення. Загалом протягом дня бойовики 31 раз обстрілювали українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що, використовуючи міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю, бандитські угрупування 9 разів застосовували її, намагаючись вибити сили АТО із займаних позицій в Авдіївці.

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"Проте, отримавши гідну відсіч у напрямку Мінерального, ворог виявився деморалізованим та нездатним вести активні наступальні дії", - сказано у повідомленні.

Також вогонь з мінометів калібру 82 мм російські бойовики вели і в бік українських позицій в районах Зайцевого та Опитного. В напрямку Новгородського, крім мінометів, терористичні угруповання неодноразово стріляли із озброєння бойових машин піхоти.

Крім того, з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї російськими найманцями було обстріляно район Трьохізбенки.

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В Мар’їнці під вогнем опинився контрольно-перепускний пункт.

"Справжньою баталією стала контрснайперська боротьба українських воїнів у цьому населеному пункті. Тут проти іноземних стрілків, які довгий час обстрілюють наших бійців, створено ефективну систему їх виявлення та знешкодження", - зазначили у прес-центрі.

Штаб АТО повідомляє, що за день бійці Збройних сил України 7 разів відкривали вогонь у відповідь, що забезпечило утримання займаних рубежів у визначених районах.