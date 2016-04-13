За добу в зоні АТО поранено 8 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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"За минулому дому внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, але 8 чоловік отримали поранення. Всі на Донецькому напрямку. Зокрема, троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів, ще 5 – внаслідок підриву нашої БМП на фугасі", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, на території Донецької та Луганської областей обстановка залишається складною. Минулої доби кількість обстрілів НЗФ по силах АТО наблизилась до рекордної відмітки за квітень та склала 87.