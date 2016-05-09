За добу в зоні АТО загинули двоє військових, четверо були поранені – Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу, на жаль, двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо бійців були поранені", - сказав Мотузяник.

Він додав, що сили АТО понесли втрати на Луганському та Донецькому напрямку.

"На Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Кримське в результаті підриву на розтяжці загинув один військовий, двоє отримали поранення. На Донецькому напрямку близько Авдіївки один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Неподалік в Авдіївці двоє хлопців були поранені в результаті обстрілу ворожих сил", - сказав він.

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Крім того, Мотузяник повідомив, що в Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші один раз, у Донецькому напрямку за добу сталося дві ворожі провокації.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 травня біля села Кримське в Луганській області під час патрулювання на розтяжці, встановленій терористами, підірвалися військовослужбовці збройних сил України.