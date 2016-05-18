"Перемир'я" в зоні АТО: бойовики гатили із важкої артилерії та ударного безпілотника - штаб
Загалом минулої доби противник 24 рази застосував зброю проти українських захисників.
Порушення режиму тиші фіксуються фактично вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі, при чому бойовики все частіше застосовують важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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Пізно ввечері на Маріупольському бойовики грубо порушили умови припинення вогню і понад годину обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 мм наші позиції біля н.п. Славне. На тому ж напрямку противник бив по укріпленнях сил АТО на підступах до Новотроїцького з 120-мм мінометів, неподалік Гранітного – з великокаліберних кулеметів, а в районі Павлополя – з гранатометів.
Як додали у штабі, продовжуються обстріли опорних пунктів сил АТО і в районі Авдіївки. Там бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм, а також гранатометів та стрілецької зброї.
На Луганщині декілька разів під ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля Трьохізбенки та Станиці Луганської.
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Крім того, минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною ЗСУ територією зафіксовано прольоти 3 ворожих БПЛА. Один з них – ударний, який бомбардував розташування одного з українських підрозділів вибуховими пристроями.