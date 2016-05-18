"Перемир'я" в зоні АТО: бойовики гатили із важкої артилерії та ударного безпілотника - штаб

Порушення режиму тиші фіксуються фактично вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі, при чому бойовики все частіше застосовують важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Пізно ввечері на Маріупольському бойовики грубо порушили умови припинення вогню і понад годину обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 мм наші позиції біля н.п. Славне. На тому ж напрямку противник бив по укріпленнях сил АТО на підступах до Новотроїцького з 120-мм мінометів, неподалік Гранітного – з великокаліберних кулеметів, а в районі Павлополя – з гранатометів.

Як додали у штабі, продовжуються обстріли опорних пунктів сил АТО і в районі Авдіївки. Там бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм, а також гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганщині декілька разів під ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля Трьохізбенки та Станиці Луганської.

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Крім того, минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною ЗСУ територією зафіксовано прольоти 3 ворожих БПЛА. Один з них – ударний, який бомбардував розташування одного з українських підрозділів вибуховими пристроями.