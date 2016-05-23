Тріскотіння зброї та "привіти" з гранатометів: Генштаб показав свіжі кадри з околиць Авдіївки (фоторепортаж)

Відповідні світлини Генштаб опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що тут українські бійці мужньо тримають оборону під вогнем бойовиків незаконних збройних формувань.

"Все частіше бойовики застосовують заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь: ствольну артилерію і 120-міліметрові міномети. Іноді обстріли тривають і по кілька годин", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, тут майже не вщухає тріскотіння зі стрілецької зброї, постійно "прилітають" гранати з гранатометів, стали інтенсивніше працювати ворожі снайпери. До позицій, як стверджують у Генштабі, дедалі частіше підбираються диверсійні групи, іноді з'являється і важка бронетехніка.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру штабу Антитерористичної операції, найнебезпечнішою ділянкою лінії розмежування залишаються околиці Авдіївки. Там противник вночі 22 травня здійснив два потужні вогневі нальоти із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм. Кілька снарядів потрапили в будинки місцевих жителів, у результаті чого будівлі зайнялися. Внаслідок артудару осколкових поранень зазнала місцева жителька.