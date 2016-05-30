Штаб АТО: Минулої доби російські найманці здійснили 25 обстрілів

Ситуація у зоні проведення АТО продовжує загострюватись, констатує прес-центру штабу АТО у повідомленні станом на 6:00 годину 30 травня.

Найгарячішим залишається Донецький напрямок, де бойовики 14 разів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки та шахти Бутівка зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, а також мінометів калібру 82 та 120 мм.

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Поблизу Луганського та Новгородського супротивник вів вогонь з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

На Маріупольському напрямку по позиціях сил АТО поруч Широкиного, Гнутового, Павлополя, Комінтернового ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а згодом долучив міномети калібру 82 та 120 мм.

Наші укріплення в районі, що неподалік Докучаєвська та Березового ввечері противник обстріляв зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

На Луганщині минулої ночі було відносно тихо.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в районі Новоселівки-2 і Верхньоторецького ворожа ДРГ влаштувала засідку, в результаті 4 українських солдат загинули. Ще один військовий загинув у цьому ж районі, наїхавши на машині на міну.