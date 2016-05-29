Трагічна ніч на Донбасі: стали відомі подробиці загибелі п'яти українських військових

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерський проект "Повернись живим".

Зазначається, що у цих населених пунктах ворожа ДРГ влаштувала засідку. "В результаті 4 наших солдат загинули. Ще один військовий загинув у цьому ж районі. Він на машині наїхав на міну", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, стало відомо, що всі п'ятеро загиблих вояків перебували в одному батальйоні.

Раніше у штабі АТО повідомили, що впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій п’ятеро військовослужбовців загинули, четверо зазнали поранень.

Крім того, у зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано 30 обстрілів бойовиками позицій українських військових, з них 13 - на Донецькому, 12 - на Маріупольському та 5 - на Луганському напрямках.