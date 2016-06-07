На північному заході Донецька бойовики почали розгортати велике формування - ІС

За даними групи "Інформаційний спротив", на ділянці від Старомихайлівки й на північ, аж до Спартака і Путилівки, бойовики в тактичній та оперативно-тактичній зоні розгорнули додатково мережу мобільних блокпостів і контрольних пунктів.

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По суті, вони "закривають" увесь північно-західний кут Донецька, - на південь від Авдіївки та Донецького аеропорту.

Мета цих заходів уточнюється - цілком ймовірно, зосередження й розгортання в цьому районі великого формування терористів, зазначили в ІС.