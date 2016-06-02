ОБСЄ: жителі Донецька заявляють, що бойовики використовують дахи їхніх будинків для обстрілів

Про це повідомив перший заступник глави місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг, передає радіо "Свобода". "28 травня спостерігачі побачили пошкоджені житлові будинки в Куйбишевському районі (Донецька – ред.). жителі повідомили, що озброєні люди використовують їхні дахи для обстрілів", – сказав Александр Хуг.

Читайте такожБойовики обстріляли Станицю Луганську, незважаючи на присутність спостерігачів ОБСЄ - штаб АТО

Він наголосив, що використання густонаселених районів як вогневих позицій або для розміщення військової техніки є забороненою практикою і застеріг від цього сторони конфлікту.

В місії ОБСЄ також заявили, що зафіксували понад 500 вибухів у Донецькій області з 30 травня.

"Люди на Донбасі пережили ще один важкий тиждень – насильство триває", – сказав Хуг.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже багато разів проголошували режим припинення вогню, але він щоразу порушується, в тому числі й із застосуванням важких озброєнь, що мали бути відведені.