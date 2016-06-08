Російський офіцер торгує "віджатими" у місцевих жителів Донбасу авто (фото)

Про це свідчать публікації Дениса Кудріна у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

У профілі Дениса Кудріна зазначено, що він служить з 2005 року у ВЧ 52009 ВВО РФ (Третій полк) (відноситься до Ракетних військ стратегічного призначення, розташованих у м. Іркутськ) і закінчив Серпуховський військовий інститут ракетних військ, філія Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення імені Петро Великого.

Очевидно, має офіцерське звання. У збереженій копії його сторінки за травень 2015 року Кудрін вказував, що є "Командиром 3-його МСБ 2-ої окремої бригади міліції ЛНР. П/п-к", а з 2014 року проходить службу в "МО "ЛНР".

Читайте такожНа Донбас прислали генерала з РФ, який поширюватиме серед бойовиків ідеологію "руського міра" – розвідка

На сторінці вказано, що він наразі проживає в окупованому Луганську. На сторінці, зокрема, є фотографії з геолокацією у м. Луганську, опубліковані в лютому 2015.

Також на його сторінці багато проросійської пропаганди, фотографій з бойовиками.

Але найцікавіше з того, що публікує Кудрін, - це оголошення про продаж відібраних в українських громадян на Донбасі автомобілів. Серед оголошень є фотографії техпаспортів автомобілів, виданих в Україні. Деякі фотографії мають геолокацію у Бєлгородській області Росії, м. Короча, зазначеному як рідне місто Кудріна, і м. Бєлгород.

В оголошенні Кудрін не приховує походження машин, виставлених на продаж: "Так, забув, надійшла у продаж вантажівка 5 т, відмінний стан, відібрали влітку 2014 року у неслухняного гр.України, пробіг смішний. Ціна 1500$. Якщо комусь треба, то продам майже задарма будь-яке авто з "ЛНР" без власників. Пишіть друзі та бронюйте, є від БМВ Х6 до вантажних...".