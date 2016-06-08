В окупованому Донецьку бойовики звільнили водія ОБСЄ

Про це повідомляється на сторінці місії ОБСЄ у Facebook.

"Співробітника СММ ОБСЄ, про зникнення якого стало відомо 7 червня, повернули місії сьогодні у Донецьку", - йдеться у повідомленні.

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Вчора Головне управління Національної поліції у Луганській області повідомило, що 6 червня до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від жінки 1984 року народження про те, що приблизно о 9.00 4 червня вона втратила зв'язок зі своїм чоловіком 1979 р.н..

За її словами, чоловік працює водієм в місії ОБСЄ. Він виїхав зі Стаханова (територія підконтрольна терористам «ЛНР») на автобусі до Донецької області з метою забрати свій автомобіль «Suzuki», на якому планував повернутися додому. При цьому жінка заявляла, що станом на 6 червня чоловік додому не повернувся, його мобільні телефони вимкнуті.