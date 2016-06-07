На Донбасі зник водій ОБСЄ: на підконтрольній бойовикам території хотів забрати свою машину

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціиї в Луганській області.

"6 червня у Сєверодонецький відділ поліції надійшло повідомлення дружини водія про його зникнення. Вона повідомила, що о 09.00 4 червня вона втратила зв'язок зі своїм чоловіком 1979 р. (працює водієм в ОБСЄ), який виїхав зі Стаханова (територія підконтрольна НВФ "ЛНР") на автобусі в Донецьку область, щоб забрати свій автомобіль Suzuki, на якому планував повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, чоловік додому не повернувся, його мобільні телефони вимкнені.