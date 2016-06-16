Турчинов: З кінця квітня по наших позиціях б'ють тільки прицільно

"Росія робить все, щоб зірвати Мінські домовленості. Не було жодного дня, коли б не обстрілювалися наші позиції. Але в травні ситуація значно загострилася. Саме в минулому місяці ми понесли найбільші втрати за останній рік: 25 військовослужбовців загинули, 98 отримали поранення", - розповів Турчинов в інтерв'ю журналу Новое время.

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"Причиною стала демонстративна агресивність у діях окупаційних військ, системність і підготовленість провокацій. Поки що немає різкого збільшення кількості обстрілу - в середньому за добу їх приблизно 30-50. Але кардинально змінився підхід окупантів до обстрілу: якщо ще на початку 2016-го вогонь часто вівся хаотично, за напрямком, то з кінця квітня по наших позиціях б'ють тільки прицільно, використовуючи великокаліберні міномети, артилерію і системи залпового вогню, заборонені Мінськими угодами", - стверджує глава РНБО.

"Більше того, російське командування відпрацьовує на наших позиціях нові сучасні технології наведення і корекції вогню", - зазначив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони на 15 червня, з початку року терористи 7 тис. разів порушили режим тиші, бойові втрати становили 623 українських військовослужбовців.