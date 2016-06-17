Бойовикам під Ясинуватою прийшло підкріплення із "війська донського" – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За даними військової розвідки зафіксовано чергове прибуття бійців з Російської Федерації до України. Це 50 осіб від російської злочинної організації "Всевеликое войско донское". Вони приїхали на позиції бойовиків в районі Ясинуватої", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на окупований Донбас для підтримки проросійських бойовиків.

«На полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерове Міністерство оборони планує розмістити новостворювану 150-ту Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже через кілька місяців», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.