У Кремлі назвали розгортання дивізії біля кордонів України "суверенним правом", яке "не загрожує" сусідам

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, для чого РФ розгортає в Ростовській області дивізію на тлі звинувачень про участь Росії в конфлікті на Донбасі.

«Ці звинувачення, як ви знаєте, ми не сприймаємо. Ми не згодні з ними», - сказав Пєсков.

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«Що стосується розгортання там або тут наших військових з'єднань – це суверенне право РФ - вільно переміщати наших військових по всій території нашої країни. Ці переміщення жодним чином не загрожують нашим сусідам», - стверджує він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на окупований Донбас для підтримки проросійських бойовиків.

«На полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерове Міністерство оборони планує розмістити новостворювану 150-ту Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже через кілька місяців», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.