Біля Старогнатівки підірвався БТР з українськими військовими (відео)
21:39, 26 травня 2016Війна
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БТР з українськими бійцями підірвався на міні.
БТР військових підірвався на міні / Фото mil.gov.ua
Це сталося поблизу населеного пункту Старогнатівка в секторі "Маріуполь", передає ТСН.
Внаслідок підриву постраждало восьмеро бійців.
Усі вони зазнали травм важкого та середнього ступенів. Зараз вояки перебувають у шпиталі.
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Нагадаємо, раніше при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.
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