Біля Старогнатівки підірвався БТР з українськими військовими (відео)

Це сталося поблизу населеного пункту Старогнатівка в секторі "Маріуполь", передає ТСН.

Внаслідок підриву постраждало восьмеро бійців.

Усі вони зазнали травм важкого та середнього ступенів. Зараз вояки перебувають у шпиталі.

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Нагадаємо, раніше при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.