Житель Мар'їнки та його племінниця були поранені внаслідок обстрілу бойовиків

Про це УНІАН повідомили в Мар’їнському відділенні поліції Донецької області.

"Внаслідок вибуху снаряду на вулиці Володарській постраждали 67-річний чоловік та жінка 1981 року народження. З осколковими пораненнями вони госпіталізовані до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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В поліції уточнили, що люди постраждали, коли під час обстрілу бігли до підвалу. Чоловік отримав осколкові поранення животу, а жінка, яка є його племінницею, – груді та кінцівки.

За попередньою інформацією, під час обстрілу у будинку перебували 4 особи: 67-річний господар із дружиною та їх племінниця з чоловіком, які приїхали у гості з Київської області.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні м. Курахове. На місці працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.