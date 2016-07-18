За добу окупанти 64 рази обстріляли позиції cил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Найбільше, 40 обстрілів, зафіксовано на Донецькому напрямку. Із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів противник бив по наших укріпленнях в Авдіївці, Зайцевому, Майорську", - йдеться в повідомленні.

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Також 120-міліметрові міномети окупанти застосували поблизу н.п. Дача, а міномети калібру 82 мм - біля Верхньоторецького. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки ворог стріляв по Новгородському.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 випадків порушення режиму припинення вогню. Зокрема, зі 120 мм мінометів обстріляні українські опорні пункти в Старогнатівці, Широкиному, Новоселівці та Гнутовому. Міномети калібру 82 мм противник застосував під Павлополем, а з озброєння БМП та снайперський вогонь вівся у Мар’їнці, інформує штаб АТО.

На Луганщині ворог 7 разів порушував Мінські угоди. "120 мм міномети окупанти задіяли під Новозванівкою, міномети калібру 82 мм, зенітну установку та гранатомети – у Старому Айдарі. Також, з гранатометів обстріляне Оріхове", - зазначається в повідомленні.