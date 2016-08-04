Генштаб: вжиті всі необхідні заходи для реакції на можливий наступ бойовиків

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Безумовно, ту інформацію (про наступ, - ред.), якою володіє наша розвідка, має і Генштаб", - зазначив він.

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"Статистика свідчить, що напередодні зустрічі в Мінському форматі бойовики збільшили кількість обстрілів територій, що перебувають під нашим контролем. Вогонь вони вели не тільки по нашим опорним пунктах, а й по тим населеним пунктам, які знаходяться під контролем сил АТО. У дні зустрічей у Мінську кількість обстрілів зменшилася, але, за інформацією від нашої розвідки, вона підтверджується, і ми маємо плани адекватного реагування. Ми готові протидіяти будь-яким агресивним діям нашого супротивника", - сказав Селезньов.

"Ми залишаємо за собою право адекватного реагування на будь-які агресивні прояви з боку бойовиків, аж до залучення відповідних сил і засобів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, що бойовики готуються до бойових дій на Донецькому та Слов'янському напрямках. "У період 4-8 серпня існує загроза активізації наступальних або рейдових дій з метою розширення підконтрольних територій", - йдеться в повідомленні розвідки.