Бойовики протягом доби ведуть мінометний вогонь на ділянці Мар'їнка-Красногорівка - штаб АТО
З початку доби російські окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, 10 обстрілів зафікcовано на Маріупольському, 6 на Донецькому та 1 на Луганському напрямках.
«На Маріупольському напрямку російські окупанти упродовж доби вели мінометний вогонь по опорних пунктах сил АТО на ділянці Мар’їнка - Красногорівка, застосувавши у тому числі заборонений калібр 120 мм. На півдні зони АТО у Богданівці та Чермалику ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а у Гнутовому з великокаліберних кулеметів. По укріпленнях захисників в Старогнатівці та позиціях морських піхотинців у Широкиному бойовики застосували БМП», - йдеться у повідомленні.
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В штабі зазначили, що на Донецькому напрямку здійснювались ворожі обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Авдіївці. У Водяному та Зайцевому зафіксовано провокаційні обстріли зі стрілецької зброї.
«На Луганщині ворогом вівся неприцільний вогонь по захисниках Новозванівки. Там він застосував автоматичний станковий гранатомет «Полум’я», - додали в прес-центрі.