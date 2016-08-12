За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, четверо поранені - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій, на жаль, один український військовий загинув, ще четверо були поранені", - сказав Мотузяник.

За його словами, вчора найбільшу кількість обстрілу було зафіксовано на Маріупольському напрямку - 21. На Донецькому напрямку ворог здійснив 15 обстрілів, при цьому в шести випадках - з важкого озброєння. На Луганському напрямку було зафіксовано шість обстрілів.

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Також Мотузяник зазначив, що "в останні дні суттєвого загострення ми не відчуваємо, однак кількість обстрілів залишається на одному рівні".

За його словами, відбувається постійна ротація підрозділів бойовиків, з Росії надходить військова техніка та боєприпаси для посилення.