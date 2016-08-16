Під час обстрілу бойовиками Чермалика загинув волонтер з Бердянська – поліція

Сьогодні вночі під час обстрілу бойовиками території села Чермалик Донецької області загинув волонтер з Бердянська.

Як повідомляє Волноваський відділ Національної поліції, о 2.00 бойовики відкрили вогонь у бік Чермалика. Тіло загиблого 1954 року народження знайшли військові. Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 8 військових Співробітники поліції встановили, що чоловік як волонтер працював майстром з ремонту військової техніки. Інформація про постраждалих та руйнування села уточнюється.

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