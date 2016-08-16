Під час обстрілу бойовиками Чермалика загинув волонтер з Бердянська – поліція

16:39, 16 серпня 2016
Війна
555 0

Сьогодні вночі під час обстрілу бойовиками території села Чермалик Донецької області загинув волонтер з Бердянська.

Фото УНИАН

Як повідомляє Волноваський відділ Національної поліції, о 2.00 бойовики відкрили вогонь у бік Чермалика. Тіло загиблого 1954 року народження знайшли військові.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 8 військових

Співробітники поліції встановили, що чоловік як волонтер працював майстром з ремонту військової техніки.

Інформація про постраждалих та руйнування села уточнюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter