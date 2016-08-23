У Луганській області під час обстрілу бойовиків загинула мирна жителька
У Луганській області в ніч на 23 серпня бойовики тричі масовано обстріляли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї околиці міста Золоте, внаслідок чого від кулі у власній квартирі загинула місцева жителька.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, за минулу добу бойовики здійснили 12 обстрілів у напрямку населених пунктів області.
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Зі 120-мм мінометів, гранатометів різних типів і стрілецької зброї шість разів обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району.
Відкривався вогонь з гранатометів різних типів і стрілецької зброї в напрямку села Лопаскіне.
Близько опівночі з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, БМП і великокаліберних кулеметів вівся масований обстріл смт Станиця Луганська.
В результаті обстрілу вкотре постраждала будівля Пенсійного фонду України.
Також бойовики з артилерії обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу околиць міста Попасна.