У Луганській області під час обстрілу бойовиків загинула мирна жителька

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, за минулу добу бойовики здійснили 12 обстрілів у напрямку населених пунктів області.

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Зі 120-мм мінометів, гранатометів різних типів і стрілецької зброї шість разів обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району.

Відкривався вогонь з гранатометів різних типів і стрілецької зброї в напрямку села Лопаскіне.

Близько опівночі з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, БМП і великокаліберних кулеметів вівся масований обстріл смт Станиця Луганська.

В результаті обстрілу вкотре постраждала будівля Пенсійного фонду України.

Також бойовики з артилерії обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу околиць міста Попасна.