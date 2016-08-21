На Донбасі не вщухають обстріли, з початку доби у штабі нарахували 23

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, половину випадків порушення режиму тиші зафіксовано на Донецькому напрямку.

Там із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії бойовики стріляли по укріпленнях українських військових в Авдіївці. З мінометів різного калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляні українські воїни у Новоселівці Другій та Луганському. Калібр мінометів 82 мм та гранатомети терористи застосували біля Верхньоторецького та Троїцького. У Верхньоторецькому до того ж зафіксовано снайперський вогонь.

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На Маріупольському напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО, три з половиною десятки снарядів калібру 122 мм терористи випустили по позиціях в Новотроїцькому, де до того ж застосували міномети 120 мм калібру. Неспокійно було й біля Красногорівки. Тут російські окупанти вели вогонь по позиціях сил АТО із 82 мм мінометів, а згодом задіяли бронетехніку. «По захисниках Широкиного супротивник відкривав вогонь з мінометів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру, біля Гранітного вів кулеметний вогонь»,- йдеться у повідомленні.

На Луганщині терористи тричі обстріляли Новоолександрівку, застосувавши міномети 82 мм калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.