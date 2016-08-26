Бойовики обстріляли контрольний пункт "Золоте" із новітньої російської снайперської гвинтівки

Як повідомляє департамент масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, про це повідомив журналістам заступник голови Луганської Юрій Клименко.

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За попередньої інформацією, кулю сучасного російського виробництва було випущено зі снайперської гвинтівки АСВК, прийнятої на озброєння російською армією у 2013 році.

Крупнокаліберна гвинтівка АСВК - 12,7-мм снайперський комплекс 6С8, був розроблений у 2004 році в м. Коврові (РФ). Прицільна дальність вогню сягає 1,5 тис. метрів. Гвинтівки даного зразка вже неодноразово використовувалися бойовиками на донецькому напрямку, однак на Луганщині такий випадок зафіксовано вперше.

Також за даними ВЦА, 25 серпня ввечері бойовики неодноразово обстрілювали населені пункти Попаснянського району області. Зокрема, терористи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели обстріл у напрямку сіл Троїцьке, Новозванівка та Новолександрівка та міста Золоте.

З 82-мм мінометів, БМП та кулеметів російсько-терористичні сили обстріляли околиці смт Станиця Луганська. Після півночі противник із застосуванням самохідної артилерії завдав два удари по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району.

Даних про втрати серед місцевого населення та військовослужбовців наразі немає.