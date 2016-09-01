Бойовикам наказали посилено "знешкоджувати" українських військових у прифронтових районах - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що в цих районах співробітники «МДБ» спільно з «військовими комендатурами» проводять обладнання так званих «замаскованих постів спостереження», головне завдання яких – приховане спостереження за переміщенням транспорту і громадян, за необхідності – затримання та обшуки.

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«Крім того, агентурі «МДБ ДНР» у прифронтових районах поставлено завдання активізувати збір відомостей від місцевого населення», а від останніх потрібно бути уважними і в разі виявлення підозрілих осіб негайно повідомляти в «органи держбезпеки» або в «комендатури», - написав Тимчук.

Крім того, повідомив він, "черговий напад "шпигуноманії" захлеснув і "ЛНР". Так звана "поліція ЛНР" отримала завдання повсюдно почати масштабні перевірки приватного сектору і дачних селищ на предмет виявлення "укриттів", "схронів" і схованок зі зброєю та боєприпасами "диверсійних груп СБУ та ЗСУ". "Необхідно особливу увагу звертати на обшуки нежитлових (занедбаних) будівель", - додав Тимчук.