Геращенко просить ОБСЄ та ЮНІСЕФ перевірити повідомлення про катування бойовиками затриманих підлітків

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я спрямувала відповідні листи на ОБСЄ і ЮНІСЕФ з проханням терміново перевірити цю інформацію. І, очевидно, підніматиму це питання в Мінську 21 вересня",- написала Геращенко.

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Вона зазначила, що днями в ЗМІ з'явилася "шокуюча інформація, що орки в ОРДЛО затримали групу підлітків за "диверсії" і катують їх".

"Ця інформація, очевидно, потребує перевірки – і я думаю, це хороша нагода ЮНІСЕФ перевірити цю інформацію, отримати доступ до нещасних дітей, що їх катують публічними допитами на відео… Відео орки виклали в інтернет. Очевидно, ця інформація потребує перевірки і реакції", - написала Геращенко.