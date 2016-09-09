У Контактній групі повідомили про ймовірність обміну полоненими найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Чернігові, спілкуючись із журналістами після щорічного вручення іменних стипендій президентського фонду "Україна" п'яти студентам Чернігівського національного технологічного університету.

"Є надія, що черговий обмін заручниками відбудеться найближчим часом. На виході ці перемовини. Давайте очікувати", - сказав він журналістам.

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Також Кучма додав, що питання заручників є болючим і використовується, як один із важелів тиску і вимога проведення амністії.

"Ми знаємо світовий досвід, що людей, на руках яких - кров, не амністують. Вони повинні пройти через суд, і суд має сказати, амністувати чи ні", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі заплановано провести в Мінську 21 вересня. Основним питанням засідання на вимогу української сторони стане звільнення заручників.

За даними СБУ, озвученими віце-спікером Верховної Ради України Іриною Геращенко, у полоні бойовиків на окупованих територіях перебувають 115 громадян України, майже половина з яких військові. Ще 498 людей вважаються пропавшими безвісти.