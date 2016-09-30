Військові попереджають про повільне оточення шахти "Бутівка" (відео)

Противник давно пристрілявся до шахти і в ній уже немає справді безпечних місць, повідомляє ТСН.ua.

Як зазначається, окремі позиції уже взагалі під перехресним вогнем ворога, відігнати який бійці не мають права через оголошене перемир'я.

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Так, про інтенсивність боїв свідчать сліди від куль на вцілілих стінах: відстань між дірками не перевищує 10-12 сантиметрів. "Бутівку" нещадно обстрілювали навіть тоді, коли на інших позиціях зберігався режим тиші.

За словами бійця із позивним "Сем", який тримає оборону на вогневій точці, сепаратисти його позицію повільно, але оточують.

"Уже з восьмої стріляють постійно. Чотири точки – вкопали, і все. Вночі трасери так літають, що неможна навіть голову підняти та подивитися, звідки працюють", - зізнається військовослужбовець.

Згідно з повідомленням, прихисток для оборонців Бутівки – це кілька вцілілих плит перекриття.

Бійці, що стоять на обороні шахти, витримують важкі удари, однак їм вдалось нещодавно вивісити новий прапор — вище і значно більший за попередні.