Напруженість у зоні АТО "зміщується" з приморського і Донецького напрямків на Луганський - Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці к Facebook.

"Противник все більш активно використовує 120-мм міномети, ЗУ-23-2 і ББМ", - зазначив він і додав, що фіксуються активні дії дрібних піхотних груп окупантів на передньому краї (в основному використовуються для проведення раптових обстрілів із нейтральної смуги).

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Серед іншого Тимчук відзначив відновлення противником польотів БПЛА та роботи засобів радіотехнічної розвідки. Крім того, за даними «ІС», активізувалися снайпери (район Авдіївки, Мар'їнка – Красногорівка, Лебединське – Широкине).

Як повідомляв УНІАН, За минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.