Відмова "ДНР" від розведення сил у Петрівському: терористи повертаються на бойові позиції (фоторепортаж)

Бойовики мали залишити населений пункт за Рамковим рішенням про розведення сил на Донбасі. Проте вони повернулися назад, звинувативши у порушенні домовленостей ЗСУ.

Читайте такожУ СЦКК назвали умову для початку розведення сил у ПетрівськомуРаніше бойовики "ДНР" заявили, що повертають свої підрозділи на попередні бойові позиції. "Українська сторона зірвала розведення сил в Петрівському, підрозділи збройних сил ДНР повертаються на свої позиції, які вони займали раніше", - сказав представник бойовиків "ДНР" Едуард Басурін.

Нагадаємо, що, за словами представника української сторони в СЦКК Бориса Кременецького, в Петрівському розведення сторін не може розпочатися через те, що бойовики не забезпечили вільне пересування спостерігачів місії ОБСЄ і не розміновували територію.