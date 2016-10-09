За день бойовики 10 разів обстріляли військових, епіцентром провокацій залишається Широкине

Епіцентром збройних провокацій у зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичних військ залишається Широкине.

Читайте такожМіноборони: термін відведення сил поблизу Станиці Луганської переноситься

Як повідомляє у зведенні прес-центр штабу АТО станом на 18.00, протягом дня на Донбасі зафіксовано 10 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. Із них 8 на Маріупольському напрямку та 2 — на Донецькому.

«Противник вдався до збройних провокацій в районі Мар’їнки, Гранітного, Павлополя, застосовуючи вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Епіцентром подій сьогодні залишалося Широкине. Тут укріплення сил АТО двічі обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм», - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку під ворожим вогнем з БМП, кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї опинилися захисники Новгородського та Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців.