За добу окупанти на Донбасі здійснили 48 обстрілів, на Маріупольському напрямку знову гаряче, як в серпні

Як повідомляє штаб АТО, на Луганському напрямку зафіксовано 16 порушень «режиму тиші». Противник вдавався до збройних провокацій, застосовуючи важке озброєння. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь по силах АТО з артилерії 122-го та 152-го калібрів, мінометів калібру 120 міліметрів, а у напрямку Новоолександрівки – з мінометів 82-го калібру. Неподалік Кримського ворог здійснив обстріли опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї.

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На Маріупольському напрямку з боку окупантів зафіксовано 27 обстрілів (найбільша кількість з кінця серпня).

В напрямку Широкиного окупанти неодноразово вели вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП, стрілецької зброї. В районі Водяного — зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри, а поблизу Павлополя, Мар’їнки та Старогнатівки противник використовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю та вогонь снайперів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів.

Режим тиші бойовики порушували в Кам’янці, Новгородському, Авдіївці та Троїцькому, обстрілюючи підрозділи Збройних сил України з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, кулеметів та гранатометів різних систем, стрілецької зброї.