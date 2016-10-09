За добу окупанти на Донбасі здійснили 48 обстрілів, на Маріупольському напрямку знову гаряче, як в серпні

08:00, 09 жовтня 2016
Війна
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За минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

REUTERS

Як повідомляє штаб АТО, на Луганському напрямку зафіксовано 16 порушень «режиму тиші». Противник вдавався до збройних провокацій, застосовуючи важке озброєння. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь по силах АТО з артилерії 122-го та 152-го калібрів, мінометів калібру 120 міліметрів, а у напрямку Новоолександрівки – з мінометів 82-го калібру. Неподалік Кримського ворог здійснив обстріли опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї.

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На Маріупольському напрямку з боку окупантів зафіксовано 27 обстрілів (найбільша кількість з кінця серпня).

В напрямку Широкиного окупанти неодноразово вели вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП, стрілецької зброї. В районі Водяного — зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри, а поблизу Павлополя, Мар’їнки та Старогнатівки противник використовував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю та вогонь снайперів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів.

Режим тиші бойовики порушували в Кам’янці, Новгородському, Авдіївці та Троїцькому, обстрілюючи підрозділи Збройних сил України з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, кулеметів та гранатометів різних систем, стрілецької зброї.

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