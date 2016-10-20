Бойовики сьогодні 20 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, найбільше, 13 обстрілів, було на Маріупольському напрямку. Зокрема, в районах Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя терористи вели вогонь із гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а в напрямку Широкиного, Тарамчука та Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

На Донецькому напрямку відбулося два обстріли українських позицій. «В районі Авдіївки противник застосовував проти Збройних сил України ствольну артилерію калібру 122 мм та 152 мм. Також тут бойовики використовували гранатомети, кулемети та міномети калібру 82 мм», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку зафіксовано п‘ять збройних провокацій проти українських підрозділів. «Ворог відкривав вогонь в районах Станиці Луганської та Трьохізбенки, щоразу підсилюючи вогонь з мінометів калібру 82 мм гранатометами різних систем та стрілецькою зброєю», - наголошується у повідомленні.