Штаб АТО зафіксував 30 обстрілів за добу, найгарячіше - на Маріупольському напрямку

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 20 жовтня.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 21 провокацію проти сил АТО. Укріплення Збройних Сил України поблизу Мар’їнки, Павлопіля, Лебединського, Славного, Широкіного та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Красногорівці - з мінометів калібрів 82мм та 120мм. У Водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 та 152 калібрів.

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На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. В районах Новозванівки та Новоолександрівки противник обстріляв підрозділи сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Станиці Луганській додав до свого арсеналу ще й міномети калібру 82мм.

На Донецькому напрямку відбулось 5 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів кулемети, гранатомети та вогонь БМП, а в Авдіївці - міномети 82 та 120 калібрів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Міноборони спростовали інформацію про те, що бойовики "просунулися" на Маріупольському напрямку.