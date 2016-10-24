За минулу добу бойовики 35 разів обстріляли сили АТО, найбільше – на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центра штаба АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 провокацій проти сил АТО. Бойовики здійснили обстріли підрозділів Збройних Сил України з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї в Широкіному, Талаківці, Мар’їнці та Тарамчуку, а в Красногорівці та Павлополі окрім вказаної зброї ворог застосував міномети калібру 82мм.

На Луганському напрямку з боку окупантів відбулось 9 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкрив вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районах Новозванівки та Новоолександрівки, в Кримському і Щасті – з мінометів 82 калібру.

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На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по силах АТО. Зокрема, у Луганському вони використовували під час провокацій українських захисників міномети калібру 82мм, в Авдіїівці - гранатомети, кулемети та міномети 120 калібру.