Бойовики зранку обстріляли Талаківку: пошкоджено газову трубу та житловий будинок (фото)

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, пошкоджено газову трубу та житловий будинок.

«До поліції Маріуполя надійшло одразу два повідомлення про наслідки обстрілу населеного пункту поблизу Маріуполя бойовиками. Один із снарядів розірвався поблизу газової труби по вулиці Суворова, по іншому повідомленню місцевої мешканки по цій же вулиці горить будинок», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАртилерія та міномети: проросійські окупанти обстріляли позиції українських військових у Павлополі

На місце події направлено слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Як повідомляв УНІАН, на Маріупольському напрямку зафіксовано 22 провокації проти сил АТО. В районах Мар’їнки та Красногорівки противник використовував міномети 82 та 120 калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. Поблизу Павлопіля обстріли з боку бойовиків тривали зі ствольної артилерії калібру 152мм та мінометів обох калібрів, а в напрямку Талаківки, Гнутового та Широкіного вів вогонь ворожий снайпер.