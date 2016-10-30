За добу на Донбасі загиблих серед українських військових немає, 4 бійці зазнали поранень – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Крім того, він зазначив, що минулої доби троє співробітників Державної фіскальної служби також були поранені.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак четверо бійців Збройних сил України, а також троє співробітників Державної фіскальної служби, зазнали поранень», - повідомив Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

29 жовтня на Луганщині, в районі населеного пункту Лопаскине під час обстрілу терористів дістали поранення троє членів мобільної групи фіскальної служби.