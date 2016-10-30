Бойовики за добу 53 рази обстріляли позиції українських військових

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центра штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 28 обстрілів. По захисниках Широкіного, Лебединського, Талаківки, Гнутового і Водяного ворог застосовував міномети калібру 120мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького - міномети калібру 82мм та ствольну артилерію 122 калібру. В районах Старогнатівки та Мар’їнки обстріли тривали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї.

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На Донецькому напрямку зафіксовано 15 випадків відкриття ворожого вогню. В районах Верхньоторецька та Світлодарська укріплення сил АТО було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому – з мінометів 120 калібру. В напрямку Авдіївки, окрім мінометів обох калібрів, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї окупанти використали ствольну артилерією калібру 122мм.

На Луганському напрямку відбулось 10 збройних провокацій. Поблизу Станиці Луганської проти українських воїнів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, в Богуславському - з гранатометів різних систем і кулеметів, а в Новозванівці окрім стрілецької зброї та гранатометів бойовики неодноразово застосовували міномети калібру 82мм.