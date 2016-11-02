Журналіст розповів про зачистки бойовиків "ДНР" в окупованій Горлівці

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У Горлівці сьогодні знову чистять своїх, сильно розбагатіли за ці два роки. У начальника ДАІ Дмитра Тува після обшуку знайдено чимало зброї, грошей, підроблених документів. З його відома до Ростова вивозилися крадені фури, залишені підприємцями, які виїхали в інші міста України", - йдеться в його повідомленні.

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Також журналіст стверджує, що начальник МРЕВ Денис Немиткін перебуває у реанімації, після розмови з "МГБ ДНР" відмовили легені.

"Ось що буває зі зрадниками", - підсумував Білінський.

Раніше заступник міністра з тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявляв, що після смерті "Мотороли" у керівництві "ДНР" можуть початися чистки.