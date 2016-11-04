Бойовики ввечері обстріляли Станицю Луганську - СЦКК

Про це повідомив в ефірі телеканалу 112 Україна представник України в СЦКК Борис Кременецький.

"Сьогодні з 20:20 до 21:20 також відбувався обстріл з боку гори князя Ігоря з Станиці Луганській з використанням автоматичних гранатометів (10 вибухів) та стрілецького озброєння", - повідомив він.

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Кременецький додав, що російська сторона в Спільному центрі не здатна повною мірою впливати на бойовиків.

"Ми постійно працюємо з російською стороною СЦКК з метою припинити ці обстріли. На жаль, вони мають невеликий вплив у цьому, що веде до зриву виконання домовленостей. згідно з рамковим рішенням, розведення сил і коштів відбудеться тільки після 7 днів "тиші" на даній ділянці. Тому будемо чекати. Вже сьогоднішній обстріл показує, що найближчі 7 днів розведення сил та засобів може не відбутися", - сказав він.

"Як тільки наші спостерігачі фіксують обстріл, якщо немає поблизу спостерігачів ОБСЄ, ми їх відразу інформуємо. Ми знаходимося в постійній взаємодії з СММ ОБСЄ... Інтенсивність обстрілів не зменшується. Тільки за добу, що зараз, на 22:00 зафіксовано 31 обстріл, більше сотні снарядів і мін було випущено по позиціях ЗСУ з забороненого мінськими домовленостями озброєння. На жаль, ОРДО і ОРЛО взяли курс на ескалацію ситуації", - констатував представник України в СЦКК.