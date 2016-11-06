Внаслідок обстрілу бойовиками Мар'їнки дістав поранення мирний житель - поліція
10:47, 06 листопада 2016Війна
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Внаслідок обстрілу бойовиками житлового кварталу Мар'їнки (Донецька область) дістав поранення мирний житель.
REUTERS
Про це повідомили у Мар’їнському відділенні поліції Донецької області.
«О 23:40 в чергову частину Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги, що до них звернувся чоловік 1953 року народження з осколковим пораненням потиличної області голови», - йдеться у повідомленні.
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Поліція з'ясувала, що чоловік отримав поранення під час обстрілу Мар'їнки. «У момент обстрілу він перебував у дворі свого будинку, годував собаку. Швидку допомогу викликали сусіди», - поінформували у відомстві.
Потерпілому надано медичну допомогу.
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