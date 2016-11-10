На Луганщині готувалася диверсія проти сил АТО – СБУ (фото)

У Новоайдарському районі Луганської області співробітники СБУ відвернули диверсію проти сил АТО. Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що правоохоронці виявили елемент бойової частини ракети зенітно-ракетного комплексу 2К12 "Куб", який був обладнаний детонатором. Підходи до вибухового пристрою, який розташовувався поблизу дороги, були заміновані.

«На околиці села Кримське правоохоронці виявили елемент бойової частини ракети зенітно-ракетного комплексу 2К12 "Куб", обладнаний детонатором. Підходи до ракети були заміновані п’ятьма протипіхотними мінами натискної дії. Вибуховий пристрій був закладений у безпосередній близькості до дороги, якою пересуваються техніка та особовий склад сил антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативні дії для встановлення терористів, причетних до закладання вибухівки.

Нагадаємо, минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 44 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО.

Найактивніші обстріли з боку незаконних бандформувань зафіксували на Маріупольському напрямку. Тут ворог 25 разів, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 міліметрові міномети поблизу населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Красногорівка, Богданівка, Гнутове, Мар’їнка.