У Донецькій області в результаті артобстрілу бойовиків загинув мирний житель

У Ясинуватському районі Донецької області в результаті артобстрілу бойовиків загинув мирний житель, 1961 року народження.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, в поліцію надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу села Тоненьке, який розпочався близько 23:00, загинув житель смт Новгородське, який розташований поблизу Торецка.

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Чоловік працював охоронцем підприємства.

На місці події працює поліція. Правоохоронці встановлять обставини події.

На території агрофірми під час обстрілу розірвалося більше 35 снарядів калібром 120 мм. Пошкоджена техніка.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.