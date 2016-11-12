Бойовики за добу 36 раз обстріляли позиції українських захисників

За минулу добу на Донбасі окупаційні війська 36 раз обстріляли позиції Збройних сил України, переважно - на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.

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"Нехтуючи Мінськими домовленостями, російсько-окупаційний контингент обстріляв з мінометів Красногорівку і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по Павлополю, Новотроїцькому, Мар'їнці та Старогнатовці. Крім іншого озброєння, за Новомихайлівці та Лебединскому застосовано озброєння БМП. По Гнутово працював ворожий снайпер", - наголошується в повідомленні.

На Луганському напрямку Станицю Луганську, Сивзу і Новозванівку терористи обстріляли з мінометів і гранатометів різних систем. Новоалександрівку - з озброєння БТР, а Айдар - зі стрілецької зброї. По Новозвановці вогонь вела самохідна артилерійська установка.

На Донецькому напрямку - з мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Троїцьке, додали в штабі.