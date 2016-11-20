Водопостачання в Авдіївці обіцяють відновити до вечора понеділка

"Було перебито лінію ЛЕП, зараз її вже відновлено, електрострум до фільтрувальної станції подано, і вже завтра до вечора вода буде в місті", - цитує Малихіна 112.ua.

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Малихін також розповів, що ЛЕП було пошкоджено внаслідок вчорашнього обстрілу, який стався пізно ввечері.

"Сьогодні з обох сторін ремонтники працювали під наглядом ОБСЄ", - сказа голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов заявив, що внаслідок обстрілів було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, і, таким чином, Авдіївка залишилася без води. Крім Авдіївки, частково припинено водопостачання до Донецька, Ясинуватої, сел. Верхньоторецьке, Василівка і Спартак.