"Охоронці країни": у Дніпрі створили комікси про героїв АТО (відео)
18:29, 30 листопада 2016Війна
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"Охоронці країни" - це перший комікс з 10 історій про героїв АТО, його надрукували у Дніпрі.
У Дніпрі створили комікси про героїв АТО
Кожен герой має реального прототипа. А головний персонаж змальований з командира батареї 25-ої бригади.
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Є навіть дівчина-захисниця з надзвичайними можливостями.
Комікси готували півроку, автором ідеї став Леонід Краснопольський, який до 2014 року жив у Донецьку, він побував у полоні бойовиків.
Зазначається, що частина коштів від продажу коміксів піде на придбання форми та прицілів.
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