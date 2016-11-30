"Охоронці країни": у Дніпрі створили комікси про героїв АТО (відео)

18:29, 30 листопада 2016
Війна
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"Охоронці країни" - це перший комікс з 10 історій про героїв АТО, його надрукували у Дніпрі.

Кожен герой має реального прототипа. А головний персонаж змальований з командира батареї 25-ої бригади.

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Є навіть дівчина-захисниця з надзвичайними можливостями.

Комікси готували півроку, автором ідеї став Леонід Краснопольський, який до 2014 року жив у Донецьку, він побував у полоні бойовиків.

Зазначається, що частина коштів від продажу коміксів піде на придбання форми та прицілів.

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