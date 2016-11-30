"Мороз вдарив, мерзнуть пацани": Бірюков відповів на претензії щодо забезпечення української армії

Про це розповів радник президента України Юрій Бірюков, передає "Обозреватель".

Коментуючи інформацію журналіста Романа Бочкали про те, що в одному з підрозділів на Донбасі бійці страждають від холоду, він сказав: "Я можу підтвердити, що "хтось подекуди у нас деколи" дійсно, може, щось не отримав. У нас 250 тисяч осіб в армії".

Радник президента також захотів знати, про який саме підрозділ йдеться, а також отримати відповідь на питання: "Вони взагалі писали заявки на дрова, вугілля, мазут?"

Бірюков розповів про те, що "ще на початку літа велася заготівля дров, вугілля, топкового мазуту та всього іншого, що використовується для обігріву". За його словами, в зоні АТО є три паливних склади – "по одному в кожному секторі". "Так, на жаль, плече підвезення до якихось підрозділів чимале, але у нас немає можливості кожні 10 кілометрів організовувати паливний склад, а потім ще й охороняти його від місцевих жителів, які намагаються все розтягнути", - зауважив він.

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Він також додав, що "кожна квартирно-експлуатаційна частина кожної області створила власний склад". "Я заїхав на паливний склад Миколаївської квартирно-експлуатаційної частини і переконався: там дров до хр**а", - запевнив Бірюков.

Говорячи про проблеми постачання армії, він звернув увагу на те, що "у нас, на жаль, наполовину не укомплектовані штати тиловиків". "За доблесного Анатолія Гриценка і за наступних міністрів у нас систематично знищували факультети підготовки тилових служб. Була генеральна лінія, що усім цим справою будуть займатися комерсанти на аутсорсингу. Сьогодні найчастіше тиловик просто не знає, де ці дрова добути".

"Але робота ведеться, відновлений тиловий факультет на базі Одеської військової академії. На жаль, результатів не можна чекати блискавично", - визнав він.

Бірюков також розповів про те, що казармений фонд потребує відновлення. Сума, необхідна на ці цілі, становить 4 мільярди гривень. "У бюджеті 2016 року на ремонт казарм передбачалося фінансування у розмірі 400 мільйонів гривень. Тобто через десять років ми відремонтуємо всі казарми і почнемо ремонтувати їх по новій", - зауважив він.

У той же час він наголосив: "Там, де немає казарм, розгортаються наметові містечка. Це, звичайно, не комфортні, не ідеальні умови, але вже два роки відсутня проблема з грубками – просто їх потрібно отримати на складі. У цьому році точно немає проблем з дровами і вугіллям. Їх просто потрібно отримати на складі".

Раніше 30 листопада журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook розповів про те, що бійці одного з підрозділів на Донбасі страждають від холоду, вони змушені опалювати "буржуйками" власним одягом.

"Мороз вдарив, мерзнуть пацани... А вугілля немає. На Донбасі. Для військових. Один підрозділ вивели на доукомплектацію з передка на прифронтовий тил. "Розквартирували" в наметах. Ну і грійтеся, як хочете. Добре, волонтерські буржуйки з минулих зим залишилися. Але топити їх нічим. У хід пішли стоптані шкарпетки і валянки", - йдеться в його повідомленні.