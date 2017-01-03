Бойовики обстріляли Широкине із мінометів та БМП - штаб АТО

Минулої доби окупанти продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

«Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське», - йдеться у повідомленні.

По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

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На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську.

На Донецькому – Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве. Загалом за минулу добу відбулося 32 обстріли.

Як повідомляв УНІАН, в одній з військових частин поблизу Мар'їнки Донецької області внаслідок необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення.

"2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.