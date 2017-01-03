Поблизу Мар'їнки загинули двоє військових - штаб АТО
02:48, 03 січня 2017Війна
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В одній з військових частин поблизу Мар'їнки Донецької області внаслідок необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення.
Поблизу Мар'їнки загинули двох військових / УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що за даним фактом проводиться слідство.
Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж минулої доби у зоні проведення АТО поранено четверо українських військових.
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