Поблизу Мар'їнки загинули двоє військових - штаб АТО

02:48, 03 січня 2017
Війна
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В одній з військових частин поблизу Мар'їнки Донецької області внаслідок необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення.

УНІАН

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за даним фактом проводиться слідство.

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж минулої доби у зоні проведення АТО поранено четверо українських військових.

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Теги: #штаб АТО